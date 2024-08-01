İsrail Savunma Bakanı ölüm listesini paylaştı. Sırada kimler var?

İsrail’in Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği ve 1200 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Gazze’yi adeta yerle bir etti. 8 Ekim’den bu yana 39 binin üzerinde Gazzeli hayatını kaybederken, bölgede yaşayan milyonlarca sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı. İsrail güçleri milyonlarca sivili Mısır sınırına ve çevresine sürerken saldırılar aşılması çok zor bir insani krize dönüştü.

İsrail bir yandan sivilleri vururken diğer yandan da Hamas’a operasyonlar düzenliyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, 7 Ekim’deki saldırı sonrası Hamas’ı bitireceklerini söylemişti.

HANİYE TAHRAN’DA ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail’in Hamas’a yönelik son operasyonu büyük yankı uyandırdı. Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye Tahran’da düzenlenen saldırıda öldürüldü. İsrail, saldırıyı yaptıklarını açıklarken İran ise intikam yemini etti. Haniye’nin cenazesi için Tahran’da dev bir cenaze töreni düzenlendi.

MUHAMMED DEİF’İN DE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DUYURULDU

Haniye’nin Tahran’da öldürüldüğü saldırı sonrası İsrail’den bir açıklama daha geldi. Hamas’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları’nın lideri olan Muhammed Deif’in Gazze’de öldürüldüğü ortaya çıktı. İsrail ordusu Deif’in temmuz ayında Gazze’de düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurud.

SAVUNMA BAKANI’NDAN ÇARPICI PAYLAŞIM

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Deif’in ölümü sonrası çarpıcı bir paylaşım yaptı. Gallant’ın paylaştığı fotoğrafta büyük bir listeye çizik attığı görüldü. Söz konusu listenin Hamas’ın ölüm listesi olduğu belirtiliyor. Listede başka kimlerin olduğu belirsizliğini korurken, “Sırada kimler var” sorusunun sorulmasına neden oldu.

Savunma Bakanı Gallant yaptığı açıklamada öldürülen Hamas komutanını “Gazze’nin Bin Ladin’i” olarak tanımladı. Gallant, Deif’in 13 Temmuz’da öldürülmesinin Hamas’ın Gazze’den tasfiyesi için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Gallant, paylaşımının devamında şunları söyledi:

“Operasyon IDF ve ISA tarafından hassas ve profesyonel bir şekilde gerçekleştirildi. Bu operasyon Hamas'ın parçalanmakta olduğu, Hamaslı teröristlerin ya teslim olabileceği ya da yok edileceği gerçeğini yansıtıyor.

İsrail savunma teşkilatı, 07.10 katliamının hem planlayıcıları hem de failleri olan Hamas teröristlerinin peşine düşecek. Bu görev tamamlanıncaya kadar dinlenmeyeceğiz.”