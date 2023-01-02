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İsrail Savunma Bakanlığı İran'a olası bir saldırı için bütçe artışı talep etti

İsrail Savunma Bakanlığının, İran'a yönelik muhtemel bir saldırıya hazırlık için bütçesinin artırılmasını talep ettiği aktarıldı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 19:52
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İsrail Savunma Bakanlığı İran'a olası bir saldırı için bütçe artışı talep etti

İsrail Savunma Bakanlığı İran'a olası bir saldırı için bütçe artışı talep etti
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), konuya ilişkin ismini açıklamadığı emniyet kaynağına dayandırarak bir haber yayınladı.

Haberde, Savunma Bakanlığının, 2023 ve 2024 için 10 milyar şekellik (2,8 milyar dolar) artış talep ettiği ve bunun mevcut bütçede yüzde 12'lik bir artışa tekabül ettiği aktarıldı.

İran'a yönelik olası bir askeri saldırıya hazırlık ve enflasyonun bakanlık bütçesinde sebep olduğu erime nedeniyle böyle bir talepte bulunulduğu ifade edilen haberde artış talebinin, "gerçek olamayacak kadar" abartılı olduğu kaydedildi.

Hükümetin yeni hedefleri: İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni kurduğu hükümetin hedefleri arasında, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına engel olmak da yer alıyor.

Geçen yıl da pek çok İsrailli yetkili, ordunun, İran'ın nükleer silaha sahip olması durumunda muhtemel bir askeri saldırı için hazırlandığını ifade etmişti.

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