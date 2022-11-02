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İsrail seçimlerinde 'Biz sizin gibi hayvan değiliz' tartışması

İsrail'de erken genel seçimlerden az bir farkla zaferle ayrılan Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blokun üyesi dindar Yahudi milletvekili Yitzhak Pindrus, siyasi muhaliflerine "Biz sizin gibi hayvan değiliz." diyerek hakaret etti.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 11:29
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İsrail seçimlerinde 'Biz sizin gibi hayvan değiliz' tartışması

İsrail seçimlerinde 'Biz sizin gibi hayvan değiliz' tartışması
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Ülkede son üç buçuk yıl içinde yapılan beşinci erken genel seçimlerde yaklaşık 6,7 milyon seçmen için oy verme işlemi dün yerel saatle 22.00'de sona erdi.

Sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan ve muhalefet lideri Netanyahu'nun partisi Likud ve sağcı müttefiklerinden oluşan koalisyon bloku, hükümeti kurabilmek için gerekli 62 sandalyeye ulaşmış görülüyor.

AA'da yer alan habere göre, sağcı Netanyahu blokunun ortaklarından Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi'nden Milletvekili Yitzhak Pindrus, seçim zaferi sonrası muhaliflerine gönderdiği bir mesajda, "Biz size, bize davrandığınız gibi zalimce davranmayacağız." derken bir yandan da onlara hakaret etti.

Yediot Ahronot gazetesine konuşan Pindrus, "Biz medeni insanlarız, sizin gibi hayvan değiliz. Çaldığınız hükümette hepimizi ezip geçtiniz. Bizim paçavra olduğumuzu düşündünüz. Biz insanız." ifadelerini kullandı.

Seküler Yahudilere karşı katı tutumuyla bilinen dindar "Haredim" Yahudisi Pindrus, "Haklarımıza sahip çıkacağız ama sizi nasıl biraz taciz edebiliriz veya size nasıl zarar verebiliriz arayışında olmayacağız. Biz sizin gibi değiliz. Probleminiz mi var? O zaman aynaya bakın, bize değil." diye konuştu.

- Aşırı sağ ittifakın seçim zaferi

İsrail Merkez Seçim Komitesi, dünkü seçimlere katılım oranının 2015'teki seçimden sonra kaydedilen en yüksek rakam olan yüzde 71,3 olduğunu açıkladı.

Kanal 13'ün yayınladığı kesin olmayan sonuçlara göre, Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi'ne destek vermesine kesin gözüyle bakılan sağ blok, 120 sandalyeli İsrail Meclisinde 62 milletvekiliyle çoğunluğu elde etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Likud, 31 milletvekili çıkararak seçimi birinci tamamladı.

Netanyahu liderliğindeki blok, dindar ve aşırı sağcı Yahudi siyasilerden oluşmasıyla dikkati çekiyor.

Bu blokta yer alan aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi 15 milletvekiliyle yarışı üçüncü bitirdi. Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemiyle eleştirilen Dini Siyonizm Partisi son seçimlerde en fazla yükseliş yapan parti oldu.

Netanyahu müttefiki, Ultra Ortodoks partilerinden Şas 10, Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi de 5 milletvekili kazandı.

İlk sonuçlar Netanyahu'nun başbakanlığa dönüşüne işaret ediyor.

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