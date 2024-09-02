İsrail şimdi yandı! Parasını verdiği kolayı İsrail'i protesto için ayranla birlikte lavaboya döktü

İsrail'i boykot etmeye karar veren bazı vatandaşlar, bu durumu protesto etmek amacıyla satın aldıkları kolayı ve ayranı lavaboya döktüler.

Bu eylem, sosyal medyada geniş yankı buldu ve birçok kişi tarafından eleştirildi.

Vatandaşlar, bu şekilde İsrail ürünlerine karşı tepkilerini göstermek istediklerini belirttiler.

Bu tür boykotlar, sosyal medyada tiye alındı.

İsrail'i boykot eden vatandaşların, satın aldıkları kola ve ayranı lavaboya döktükleri anlar kaydedildi.

Bu eylemin ardından sosyal medyada "İsrail artık bittin!", "İsrail şimdi yandı!" gibi esprili yorumlar yapıldı.