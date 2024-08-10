İsrail sivillerin sığındığı okulu bombaladı. En az 100 kişi öldü

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail sivillerin sığındığı okulu bombaladı. En az 100 kişi öldü

İsrail, Gazze’de sivillerin sığındığı okulu bombaladı. Saldırıda en 100 sivil hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu Gazze’nin doğusunda evlerini terk etmek zorunda kalan sivillerin sığındığı okulu bombaladı. Filistin haber ajansı WAFA’nın paylaştığı bilgilere göre en az 100 sivil hayatını kaybederken çok sayıda kişi ise yaralandı.

Yerel kaynaklar, binlerce sivilin sığındığı okula düzenlenen saldırı sonrası etrafa ceset parçalarının yayıldığını ve sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan parçaları toplamakta zorlandığını kaydetti.

İsrail ordusu ise gerçekleştirdiği saldırıda Hamas’ın karargah olarak kullandığı bir okulu bombaladığını iddia etti.

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