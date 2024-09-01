İsrail sivillerin sığındığı okulu vurdu: 11 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
İsrail sivillerin sığındığı okulu vurdu: 11 ölü

İsrail'in, Gazze’de sivillerin sığındığı okulu vurması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

İsrail güçlerinin Gazze şehrinde bulunan Safad Okulu’na düzenlediği hava saldırısında 11 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail Gazze Şeridi’nde saldırılarını yoğunlaştırırken, özellikle sivillerin sığındığı noktaları vurarak soykırım faaliyeti yürütüyor.

Yerinden edilmiş milyonlarca sivil bombardımandan korunmak için okullara sığınırken, İsrail bir kez daha sığınak olan bir okulu hedef aldı. Gazze şehrinin Al-Zeitoun mahallesinde bulunan Safad Okulu’na düzenlenen hava saldırısında 11 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ise çok sayıda Filistinlinin yaralandığı okulun “Hamas tarafından komuta ve kontrol merkezi” olarak kullanıldığını iddia etti.

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