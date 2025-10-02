İsrail Sumud aktivistlerini avukatsız yargılıyor

İsrail’in Aşdod Limanı’nda alıkoyduğu Küresel Kararlılık Filosu aktivistlerinin duruşmalarının avukatlara haber verilmeden başlatıldığı açıklandı.

Adalah, süreci “usulsüz ve temel hak ihlali” olarak nitelendirdi. Küresel Kararlılık Filosu’na ait gemilerin İsrail tarafından alıkonulmasının ardından Aşdod Limanı’nda yeni bir süreç başladı. İsrail’deki Arap Azınlık Hakları Hukuk Merkezi (Adalah), alıkoyma ve sınır dışı duruşmalarının avukatlara bilgi verilmeden başlatıldığını duyurdu.

Küresel Kararlılık Filosu'na ait onlarca geminin dün gece ve bu sabah yasadışı bir şekilde korsanlıkla haydut İsrail tarafından alıkonmasının ardından, süreç Aşdod Limanı'nda yeni ve kritik bir aşamaya girdi.

Adalah (İsrail'deki Arap Azınlık Hakları Hukuk Merkezi), alıkonulan katılımcılardan gelen telefonlar aracılığıyla, göçmenlik yetkililerinin limanda sınır dışı etme ve alıkoyma emirleriyle ilgili duruşmalar yapmaya başladığını bildirdi.

Adalah'ın açıklamasına göre, bu davalar aktivistlerin avukatlarına önceden haber verilmeden başlatıldı. Bu durum, davacıların hukuki temsil almalarının fiilen engellenmesi anlamına geliyor.

Adalah, yaşanan durumu usul ve yasaya aykırı bir yargılama ve katılımcıların temel haklarının açıkça ihlali olarak nitelendirdi.

Hukuk kurumu, katılımcıların hukuki temsile erişimini sağlamak için çaba göstermeye devam edeceğini ve gerekli görülen durumlarda sürece karşı yasal işlem başlatacağını duyurdu.

Öte yandan Küresel Kararlılık Filosu Türkiye Delegasyonu, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na müdahale eden İsrail'in yasa dışı olarak alıkoyduğu ve durumları teyit edilen Türk aktivist sayısının 48'e yükseldiğini açıkladı.

Küresel Kararlılık Filosu Türkiye Delegasyonu'ndan yapılan son dakika açıklamasında, İsrail'in uluslararası sularda insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik gasp ve müdahalesi sonrası alıkonulan Türk vatandaşlarının sayısının arttığını belirtti.

Delegasyon, Tel Aviv yönetiminin yürüttüğü bu yasa dışı alıkoyma eyleminde, durumları teyit edilebilen Türk aktivist sayısının 48 olduğunu duyurdu. Bu açıklama, İsrail donanmasının Filo'ya ait 8 gemiyi gasp etmesinin ardından yaşanan krizi derinleştirdi. Filo, Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkmış, ancak uluslararası hukuka aykırı bir müdahaleyle karşılaşmıştı.

Delegasyonun basın biriminden, İsrail'in yasa dışı şekilde korsanlıkla alıkoyduğu Türk aktivistlere ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, haydut İsrail'in yasa dışı şekilde alıkoyduğu ve teyit edebildikleri Türk aktivist sayısının 48 olduğu ifade edildi.

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, alıkonulan kişilerin adları ile bulundukları gemi ve teknelerin isimleri şu şekilde verildi:

"(Sirius) Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Dilek Tekocak, Ayçin Kantoğlu; (HUGA-A) Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız; (Austral-A) İkbal Gürpınar, Fethullah Badem, Muhammet Emin Işık, Hacı Durak, Bekir Develi, Erdem Özveren, Enes Harman, Sait Karahasan; (Florida-A) Evren Akan, Turgay Turan, Muhammet Emin Yıldırım; (Alma) Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu; (Spectre) Bekir Turunç, Abdulmecid Bağcıvan, Mustafa Muhammed Çakmakçı, Mesut Çakar, Müslim Ziyali; (Mali/Deir Yassine-A) Sümeyye Sena Polat; (Grande Blu) Halil Rıfat Çanakçı; (Morgana) Ersin Çelik, Semanur Sönmez Yaman; (Seulle-A) Yaşar Yavuz, Haşmet Yazıcı, Abdülsamed Turan; (Capten Nikos-A) Umut Aslan, Abdullah Gündem; (Allakatalla) Halil İbrahim Sehidoglu; (Maria Cristina) Ergün Akpınar, (Adaigo) Muhammet Fatih Sinan, Yunus Demir, Mehmet Emin Aydın, Hakan Şimşek, Zeynel Abidin Özkan, Alpaslan Arslan, Muhammed Salih Dallı, (Mikeno-A) Huzeyfe Küçükaytekin"



Açıklamada, filoya bağlı Marinette gemisinde bulunanlar dışında tüm Türk aktivistlerin İsrail tarafından yasa dışı alıkoyulduğu ve Aşdod Limanı'na götürüldüğü belirtildi.

TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMLERİ SÜRÜYOR



Dışişleri Bakanlığı kaynakları, uluslararası sularda seyretmekte olan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince yapılan saldırıda, yasa dışı ele geçirilen teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip edildiğini bildirmişti.