İsrail Sumud filosuna girdi!

İsrail ablukasını kırarak insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud filosunun Gazze'ye ulaşmasına çok az bir süre kala İsrail gemileri harekete geçti. İsrail gemilerinin filoya yaklaştığı belirtilirken, Sumud filosunda saldırı alarmı verildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, İsrail gemileri Sumud filosuna 10 mil uzaklıkta. Filoda bulunan Türk aktivist Davut Taşkıran yaptığı açıklamada, teyakkuz halinde olduklarını belirterek ellerindeki telefon ve diğer cihazları denize atacaklarını, İsrail ordusunun kendilerine müdahale etmelerini bekleyeceklerini açıkladı.

İtalya ve İspanya’nın geçtiğimiz günlerde güvenlik gerekçesiyle donanma desteğini geri çekmesiyle yalnız kalan Sumud filosu, Akdeniz’de tamamen sivil gemilerden oluşan bir şekilde yoluna devam ediyordu. Ancak son kuşatma haberi, filonun güvenliğiyle ilgili kaygıları en üst düzeye çıkardı.

Hatırlanacağı üzere, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İspanya Dijital Dönüşüm Bakanı Oscar Lopez, filoya “tehlikeli sulara girmeme” çağrısı yapmış ve destek gemilerini geri çekmişti. Böylece filo, Gazze’ye doğru yolculuğunu uluslararası askeri koruma olmaksızın sürdürmek zorunda kalmıştı.

İSRAİL GÖZDAĞI VERİYOR

Küresel Sumud Filosu'nun X hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı. Gazze'ye yaklaştıklarını belirtilen paylaşımda, yüksek risk bölgesinde yol alındığı kaydedildi. İsrail'in "gözdağı taktikleriyle" geçen bir gecenin ardından yolculuğun sürdüğü bildirilen açıklamada, filodaki herkesin güvende olduğu bilgisi paylaşıldı.

Çevrede dolaşan dronlar yüzünden aktivistler güvertede toplanmaya başladı. Aktivistlerin bağlantıları donanmanın yaklaşması ile azaldı. Filoya hiçbir ülkenin donanması eşlik etmiyor. Tamamen sivil donanma tek başına ilerliyor.

İsrail'in uyarıları başladığı için saldırı pozisyonu alındı. Alma gemisi ile irtibata geçen İsrail donanması gemiye müdahale etti. Bağlantı tamamen koptu.

İSRAİL, SUMUD FİLOSU GEMİLERİNE GİRDİ

Alma Gemisine müdahale edildi. Bağlantı tamamen kesildi.

Sumud Filosu, Adagio Yelkenlisi Yolcusu Muhammed Salih Dallı, "İsrail donanması arayarak rotamızı değiştirmemizi ve geri dönmemizi istemiş. Rotamız Gazze, hakkınızı helal edin. Şu an İsrail askerleri yanımızda!" dedi.

İsrail, Sumud filosu gemilerine girdi.