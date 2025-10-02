İsrail Sumud Filosundaki 1 gemi hariç hepsine el koydu

Gazze ablukasını delmek ve bölgedeki halka insani yardım ulaştırmak amacıyla 46 ülkeden 496 aktivistin katılımıyla yola çıkan Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda baskın düzenlendi. 37 Türk vatandaşının da dahil olduğu 200'den fazla aktivist kaçırıldı. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bütün gemilere el konulduğu belirtildi. Bu gemilerin istisnası olarak Kıbrıs açıklarında "hukuki destek" için bekleyen 2 gemi ve önceki bir motor arızası sebebiyle müdahale bölgesine henüz ulaşmayan Marinette gemisi bulunuyor.

MARİNETTE SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR

Yapılan baskınlarda, filoda bulunan 44 geminin 42'sine müdahale edildi, haber alınabilen 4 geminin 2'si hukuki destek statüsü nedeniyle beklerken Gazze kara sularındaki Mikeno uzun zamandan beri hareketsiz ve kendisinden haber alınamıyor. Marinette de önceden yaşadığı bir motor arızası nedeniyle geri düşmesi sebebiyle henüz müdahale edilen bölgeye girmedi ancak Gazze'ye doğru seyrini sürdürüyor.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada Sumud Filosu'na ait tüm gemilere el konulduğu aktarıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tüm gemilerin alıkonulduğu bilgisi verilirken konu hakkında şu ifadeler kullanıldı:

“Hamas-Sumud provokasyonu sona erdi.

Hamas-Sumud provokasyon yatlarının hiçbiri aktif savaş bölgesine girme veya yasal deniz ablukasını ihlal etme girişiminde başarılı olamadı.

Tüm yolcular güvende ve sağlık durumları iyi. İsrail'e güvenli bir şekilde ulaşıyorlar ve oradan Avrupa'ya sınır dışı edilecekler.

Bu provokasyonun son gemisi uzakta seyretmeye devam ediyor. Yaklaşırsa, onun da aktif savaş bölgesine girme ve ablukayı ihlal etme girişimi de engellenecektir.”