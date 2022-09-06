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İsrail: Suriye'de 15 yıl önce bugün bir nükleer reaktörü vurduk

İsrail ordusu, 15 yıl önce bugün Suriye'de bir nükleer reaktörü vurarak imha ettiğini duyurdu.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 23:35
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İsrail: Suriye'de 15 yıl önce bugün bir nükleer reaktörü vurduk

İsrail: Suriye'de 15 yıl önce bugün bir nükleer reaktörü vurduk
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İsrail'in, Suriye'ye ait olduğu belirtilen bir nükleer reaktöre düzenlediği saldırı, operasyona ilişkin istihbarat belgelerindeki gizliliğin kaldırılmasının ardından ortaya çıktı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, 15 yıl önce bugün Suriye'ye düzenlenen bir hava operasyonuna ilişkin istihbarat belgelerindeki gizliliğin kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca 20 yıl öncesine ait İsrail istihbarat belgesinin Suriye'nin stratejik bir projeyi ilerletmeye çalıştığına dair istihbari değerlendirmeleri içerdiği ifade edilirken, "İsrail savaş uçakları, 6 Eylül 2007'de Suriye'nin Deyrezor'daki nükleer reaktörünü imha etti" denildi.

Saldırının İsrail'in dönemin ABD Başkanı George W. Bush yönetimiyle yaptığı istişareler sonrasında gerçekleştiği bildiriliyor. (İHA)

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