İsrail Suriye’de bir aracı İHA’yla vurdu. 4 kişinin öldüğü araçta kimler vardı

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken, bir yandan da Suriye’deki Lübnan Hizbullah’ına ait mevzileri vurmaya devam ediyor.

Suriye medyasının aktardığına göre, dün gece İsrail güçleri Suriye’nin güneyindeki Kuneytire vilayetindeki Baas kentinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) saldırdı. Saldırıda aralarında Lübnan Hizbulahı üyelerinin de bulunduğu 4 kişi öldü.

Konuyla alakalı Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta açıklamalarda bulunan Hizbullah yetkilisi, ölenler arasında 3 kişinin Lübnan Hizbulahı üyesi olduğunu duyurdu.

İsrail 7 Ekim’de Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırıların ardından, İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında başlayan çatışmalarda ölen Hizbullah üyelerinin sayısı 93’e yükseldi.