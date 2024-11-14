İsrail Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu: 15 ölü, 16 yaralı

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da yer alan Mazzeh ve Qudssaya’ya hava saldırısı düzenledi.
İspanya İsrail hükümetinin Batı Şeria'nın ilhakı yönündeki sözlerini reddetti
İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes yapmayacağız, gazdan ayağımızı çekmeyeceğiz
Saldırıda, 15 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.
İsrail ordusu, saldırıda Filistin İslami Cihat örgütüne ait çok sayıda bina ve komuta merkezini hedef aldığını öne sürdü.
Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail’in saldırıyı işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden düzenlediğini açıkladı.