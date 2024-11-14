İsrail Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu: 15 ölü, 16 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İsrail Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu: 15 ölü, 16 yaralı

İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’a düzenlediği hava saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da yer alan Mazzeh ve Qudssaya’ya hava saldırısı düzenledi.

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Saldırıda, 15 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, saldırıda Filistin İslami Cihat örgütüne ait çok sayıda bina ve komuta merkezini hedef aldığını öne sürdü.

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail’in saldırıyı işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden düzenlediğini açıkladı.

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