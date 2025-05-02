İsrail, Suriye'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki bir hedefi vurdu!

İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu. Saldırıya ilişkin, İsrail tarafından yapılan açıklamada, "Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz. Bu, Suriye rejimine açık bir mesajdır" ifadeleri yer verildi.

ŞAM'DAKİ CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI YAKINLARINDAKİ NOKTA VURULDU

İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırıları 7 Ekim 2023'ten beri devam ediyor. İsrail Suriye ile yaşadığı gerilim ise sürüyor. İsrail ordusu bu kez, Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi aldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, söz konusu saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dürzi gruplar ile Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar hatırlatılan açıklamada, "Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefe saldırı düzenledik. Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz" denildi.

Şam'ın güneyine hiçbir gücün konuşlandırılmasına müsaade edilmeyeceği belirtilen ifadelerde "Bu, Suriye rejimine açık bir mesajdır. Dürzi toplumuna yönelik herhangi bir tehdide de izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail Savunma Bakanı Katz, dün, Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleriyle yaşadıkları çatışmalar sonrası Şam yönetimine saldırı tehdidini iletmişti. Katz, "Suriye'de Dürzilere yönelik saldırılar devam ederse sert karşılık vereceğiz" şeklinde konuşmuştu. Dün bir resepsiyonda İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın yaptığı konuşmada, uluslararası toplumu Suriye'ye müdahale etmeye çağırmıştı.

İsrail, 30 Nisan'da Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'ye saldırılar yaptı. Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleriyle yaşadıkları çatışmalarda yaralanan 5 Dürzi'nin, tedavi için İsrail'e götürüldüğü aktarılmıştı.Suriye yönetimi, Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı ve Sahnaya semtine yayıldığını bildirdikleri çatışma sonrası bölgede dün kontrolü sağladığını duyurmuştu.