İsrail Suriye'ye tüm gücüyle saldırıyor! Donanma ve üsleri imha ettiler

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin cihatçı terör örgütü HTŞ tarafından devrilmesi sonrası İsrail'in bölgedeki etkisi de artmaya başladı.

Beşar Esad yönetiminin devrilmesini fırsata çeviren İsrail, 1974 yılında imzalanan 'Çatışmasızlık Anlaşması'nı yok sayarak Golan Tepeleri'nin tamamını ve Hebron Dağı'nı ele geçirdi.

Filistin ve Lübnan'da yaklaşık 50 bin insanın ölümüne sebep olan saldırıları yapan İsrail ordusunun sıradaki hedefi ise Lazkiye Limanı oldu. Lazkiye'de Suriye donanmasını imha etmek geniş çaplı bir saldırı başlatan İsrail, limanda bulunan donanma ve hava savunma üslerini bombaladı.

İsrail ordusu, Lazkiye'den sonra gerçekleştirdiği hava saldırısı ile Şam'ın Adra kentinde bulunan silah depolarını da hedef aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Golan Tepeleri'nin sonsuza dek İsrail'de kalacağının altını çizerek, Hamas ile de herhangi anlaşma olmadığını belirtmişti.