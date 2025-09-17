İsrail Suriye'ye yeni bir güvenlik anlaşması sundu iddiası

İsrail yönetiminin "birkaç hafta önce" Suriye'ye yeni bir güvenlik anlaşması önerisi sunduğu ve Şam yönetiminin henüz yanıtlamadığı öneri üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Amerikan Axios haber sitesi, İsrail'in Suriye'ye yeni bir güvenlik anlaşması önerisi sunduğunu iddia etti.

Suriye yönetiminin "birkaç hafta önce" sunulan öneriye henüz cevap vermediği, Şam'ın karşı bir öneri sunmak için çalıştığı ileri sürüldü.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin Tel Aviv'in sunduğu öneriyi görüşmek için İsrail Stratejik İşleri Bakanı Ron Dermer ile bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelmesinin beklendiği ifade edildi.

Şeybani ile Dermer arasındaki görüşmede, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın da hazır bulunacağı kaydedildi.

Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan habere göre, Tel Aviv'in sunduğu ileri sürülen öneride Suriye ile İsrail'in işgal ettiği Golan Tepeleri arasında yer alan bölgedeki tampon bölgenin Suriye tarafına 2 kilometre daha genişletilmesi yer alıyor.

Şam'ın güneybatısındaki bölgenin A, B ve C şeklinde üç bölge olarak sınıflandırılıp her bölgeye göre ne tür silahların konuşlandırılabileceği detaylandırılıyor.

Tampon bölgeye yakın yerlerde Suriye askerlerinin ve ağır silahların konuşlandırılmasına izin verilmeyecek. Ancak Suriye polisi ve iç güvenlik güçleri tampon bölgeye yakın yerlerde görev yapabilecek.

Öneride ayrıca Şam'ın güneybatısından Golan Tepeleri'ne kadar olan tüm bölgenin Suriye uçakları için uçuşa yasak bölge ilan edilmesi isteniyor.

Bu şartlar karşılığında İsrail, stratejik öneme sahip Cebel eş-Şeyh Dağı'ndaki (Hermon Dağı) nokta hariç Aralık 2024'ten bu yana işgal ettiği Suriye topraklarından kademeli olarak çekilmeyi teklif ediyor.

Adı açıklanmayan bir kaynak, İsrail önerisinde temel ilkenin Suriye üzerinden İran'a bir hava koridoru sağlanması olduğu ve bunun gelecekte İran'a yönelik olası İsrail saldırılarına olanak sağlayacağı yorumunda bulundu.