İsrail Suriye’yi vurdu. Ölü ve yaralılar var

Suriye basınında yer alan haberlerde,İsrail’in başkent Şam’daki bir binaya hava saldırısı gerçekleştirildiği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Saldırılan bölgenin Suriye’nin başkenti Şam’da yer alan Mezzeh şehrindeki 3 katlı bir bina olduğu öğrenildi.

İsrail, saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Suriye Haber Ajansı'nın Suriye askeri kaynaklarına aktardığı haberine göre, Mezzeh semtindeki saldırı, yerleşim yerindeki 3 katlı bir binaya yapıldı. Sivilleri hedef alan saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.