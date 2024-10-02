İsrail Suriye’yi vurdu. Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İHA
İsrail Suriye’yi vurdu. Ölü ve yaralılar var

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da bir binaya hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Suriye basınında yer alan haberlerde,İsrail’in başkent Şam’daki bir binaya hava saldırısı gerçekleştirildiği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Saldırılan bölgenin Suriye’nin başkenti Şam’da yer alan Mezzeh şehrindeki 3 katlı bir bina olduğu öğrenildi.

İsrail, saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Suriye Haber Ajansı'nın Suriye askeri kaynaklarına aktardığı haberine göre, Mezzeh semtindeki saldırı, yerleşim yerindeki 3 katlı bir binaya yapıldı. Sivilleri hedef alan saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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