İsrail'den Tahran'a yeni saldırı ve büyük tehdit: Yıkılan her 1 binaya karşılık İran'da 100 bina yıkılacak

İsrail, çatışmaların 3. gününde İran'a yönelik yeni saldırı başlattı.

TAHRAN'IN DOĞUSU VURULUYOR

Saldırıların Tahran'ın doğusuna yapıldığı kaydedildi. Tahran'dan patlama sesleri gelirken İran hava savunma sistemlerinin aktive edildiğini açıkladı.

İran basınında yer alan haberlere göre; Tahran'daki 5 yıldızlı bir otelde ve yine kentte Mehrabad Havalimanı'ndan da patlamalar görüldü.

İSRAİL BİRKAÇ SAAT ÖNCESİNDE İSFAHAN'DAKİ NÜKLEER TESİSİ VURDU

İsrail ordusu, İran'ın İsfahan kentindeki nükleer tesisleri vurduğunu duyurdu.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabındaki görüntülü açıklamasında, İsrail ordusunun İsfahan'daki nükleer tesislere "sert bir şekilde" saldırı düzenlediğini bildirdi.

Adraee, “Bu, saldırılarımızdan kaçmayan stratejik ve önemli bir tesistir. İran rejiminin stratejik yeteneklerine, özellikle nükleer projeyle ilgili olanlara güçlü darbeler indirmeye devam ediyoruz” dedi.

ISNA'nın İsfahan vali yardımcısına dayandırdığı haberine göre de İsrail, İsfahan'da İran Savunma Bakanlığına ait bir tesisi vurdu.

Yetkili, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Tesnim Haber Ajansı da Tahran yakınlarındaki Narmak'ta bir konutun vurulduğunu, ülkenin güneyindeki Şiraz kentinde de patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

İRAN FÜZELERİ, İSRAİL’İN HAYFA KENTİNDEKİ PETROL ALTYAPISINI HEDEF ALMIŞTI

İran’ın füze saldırıları sonucu İsrail'in Hayfa kentindeki petrol boru ve iletim hatlarında hasar oluştuğu, bazı operasyonların durdurulduğunu ancak tesislerde genel işleyişin sürdüğü kaydedildi.

İsrail Petrol Rafinerileri’nin Tel Aviv Menkul Kıymetler Borsası'na ilettiği bilgilendirme notuna göre, petrol rafineri tesislerinin Hayfa'daki boru hatları ve iletim hatlarında İran'ın füze saldırıları nedeniyle hasar oluştuğu bildirildi.

Herhangi bir yaralanma ya da can kaybının rapor edilmediği ve bazı alt operasyonların durdurulmasına rağmen rafinaj tesislerinin çalışmaya devam ettiği aktarılan notta, hasarın operasyonlar ve mali sonuçları üzerindeki etkilerinin incelediği belirtildi.

"HER BİNAYA KARŞILIK 100 BİNA YIKILACAK"

İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Eli Cohen, İran'ın dün akşam gerçekleştirdiği misilleme saldırısında yıkımın meydana geldiği Bat Yam kentinde açıklamalarda bulundu. Cohen, "İsrail'de düşen her bir binaya karşılık İran'da 100 bina yıkılacak" dedi.

Ayrıca Başbakan Netenyahu da Bat Yam'a ziyarette bulunurken Bakanlara İran ile ilgili açıklama yapılmaması talimatı verildiği kaydedildi.

"İMHA EDİLMEZSE OPERASYON İŞE YARAMAYACAK"

Al Arabiya'da yer alan habere göre; üst düzey bir İsrailli yetkili, İsrail'in İran'daki Fordow nükleer reaktörünü imha etmemesi durumunda başlatılan operasyonun işe yaramayacağını söyledi.