İsrail Tahran'ı vurdu! Güvenlik birimleri hedef alındı

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da sürdürdükleri hava saldırılarında İran'ın güvenlik birimlerini hedef aldıklarını öne sürdü.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın toplantısında, İsrail savaş uçaklarının Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu karargahını hedef alan hava saldırıları düzenlediğini ifade etti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Tahran'ın merkezinde çok sayıda stratejik noktaya saldırılar düzenlediğini ileri sürdü.

Katz, İsrail savaş uçaklarının Tahran'ın merkezindeki Devrim Muhafızları Ordusu iç güvenlik karargahı başta olmak üzere Devrim Muhafızlarının sivil milis gücü Besic karargahı, Evin Hapishanesi ve İsrail'in yıkılışına ilişkin "geri sayım yapan" saatin bulunduğu Filistin Meydanı'nı vurduklarını iddia etti.

Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise X hesabından, İran'ı defalarca uyardıklarını öne sürerek, Evin Hapishanesi'ne saldırı görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı.

"Yaşasın özgürlük!" ifadesini kullanan Saar'ın Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’yi etiketlemesi dikkati çekti.

⁠⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.