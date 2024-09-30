İsrail tankları Lübnan’a ilerliyor

İsrail askeri araçları kara harekatı çerçevesinde Lübnan sınırına hareket etmeye başladı. Lübnan ordusuna bağlı birimler de sınır boylarındaki bazı noktaları boşaltarak geri çekildi.

Lübnan'ı ara vermeden bombalayan İsrail ordusu, kara operasyonu ve işgal için harekete geçti.

AA'nın aktardığına göre İsrail askeri araçları kara saldırıları çerçevesinde, Lübnan sınırına hareket etmeye başladı.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun topçu atışlarıyla vurmaya başladığı Lübnan'ın güneyinde el-Vezzani sınır bölgesinin karşısındaki Abel el-Kamh beldesi yönünde hareket eden askeri araç sesleri duyuldu.

Tanıklar, çok sayıda askeri araç uğultusunu duyduklarını anlatıp İsrail topçularının da el-Vezzani sınır bölgesini vurduğunu ifade etti.

ABD’Yİ BİLGİLENDİRDİLER

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail’in Lübnan’da planladığı bir dizi sınırlı kara operasyonu hakkında ABD’yi bilgilendirdiğini açıkladı.

Miller yaptığı açıklamada, “Bu operasyonlar hakkında kendileriyle görüşmelerde bulunduk, ancak bunların zamanlaması ve amacı hakkında kendilerinin konuşmasına izin vereceğim. Bize bir dizi operasyon hakkında bilgi verdiler. Şu anda bize bunların sınıra yakın Hizbullah altyapısına odaklanan sınırlı operasyonlar olduğunu söylediler, ancak bu konuda sürekli görüşmeler yapıyoruz” dedi.

Miller, ayrıca her iki tarafa da gerilimi tırmandırıcı adımlar atmamaları ve ateşkesi kabul etmeleri çağrısında bulundu.

LÜBNAN 'GERİ ÇEKİLDİ' İDDİASI

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, adı açıklanmayan Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, Lübnan ordusunun İsrail sınırındaki mevzilerinden en az 5 kilometre geriye çekildiğini iddia etti. Lübnan ordusundan bir sözcü haberleri doğrulamadı ya da yalanlamadı.