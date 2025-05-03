İsrail tarafından Batı Şeria'da bir çocuk yaralandı

Kaynak: AA
İsrail tarafından Batı Şeria'da bir çocuk yaralandı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında Filistinli bir çocuk yaralandı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında Filistinli bir çocuk yaralandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinin güneydoğusundaki Zebabide beldesine bağlı Kadem bölgesinde İsrail güçlerinin gerçek mermiyle yaraladığı 13 yaşındaki bir çocuğun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Görgü tanıkları da AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail güçlerinin kasabaya baskın düzenleyerek kasabanın ortasında mevzilendiğini, gerçek mühimmat ve ses bombaları attığını, bunun üzerine Filistinli gençlerle aralarında çatışmaların çıktığını söyledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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