İsrail Trump’a rağmen İran’ı vurdu: Netanyahu’dan saldırmamasını istemişti

İsrail ile İran arasında 11 gün boyunca devam eden karşılıklı saldırılar sonrası dün gece saatlerinde ateşkes ilan edilmişti.

Ancak İsrail’den gelen bir haber gerilimin yeniden artmasına neden oldu. İsrail, sabah saatlerinde İran’ın füze fırlattığını belirterek sert karşılık vereceklerini söyledi. İran Genelkurmay Başkanlığı ise yaptığı açıklamada İsrail’in iddiasını reddederek füze fırlatmadıklarını ve ateşkesi bozmadıklarını bildirdi.

ABD Başkanı Trump ise yaptığı ilk açıklamada iki ülkenin de ateşkesi ihlal ettiğini belirterek İsrail’e karşılık vermemesi gerektiğini sert bir dille iletti.

Ancak İsrail, Trump’ın çağrısına uymayarak İran’a saldırı düzenledi. İsrail güçleri İran’ın başkenti Tahran’a saldırı düzenledi. İran medyası Tahran’ın kuzeyinde 2 patlama meydana geldiğini bildirdi. İsrail medyası ise Tahran’a saldırı sonrası savaş uçaklarının döndüğünü yazdı. İsrail güçlerinin Tahran’da bir radar istasyonunun hedef alındığı öğrenildi.

TRUMP, NETANYAHU’YU ARADI

Öte yandan İsrail medyasında çıkan haberlere göre ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü. Trump, Netanyahu’dan İran’a saldırmamasını istedi. Netanyahu, Trump'a saldırıyı iptal edemeyeceğini, İran'ın ateşkesi ihlal etmesi nedeniyle buna ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

İsrail’in Tahran’a son saldırı sonrası başka bir hamle yapması şimdilik beklenmiyor.