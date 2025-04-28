İsrail tüm esirlere karşılık 5 yıllık ateşkesi reddetti

İsrailli bir yetkili, "Hamas'ın toparlanmasına izin vermeyiz" derken, Mısır kaynakları Hamas'ın teklifi kabul ettiğini belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail medyasında dikkat çekici bir ateşkes iddiası gündeme geldi.

İSRAİLLİ YETKİLİ: "GEÇİCİ ATEŞKES KABUL ETME ŞANSIMIZ YOK"

İsrail basınında adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırılan haberlerde, İsrail hükümetinin, Gazze Şeridi'ndeki tüm esirlerin serbest bırakılması koşuluyla önerilen 5 yıllık ateşkes teklifini reddettiği iddia edildi. Habere göre yetkili, İsrail'in "öneriyi resmen reddettiğini" belirterek şunları söyledi: "Bazı Arap devletleri tarafından savaşın 5 yıl süreyle durdurulması gibi bazı fikirler ortaya atılıyor. Hamas'ın yeniden silahlanmasına, toparlanmasına ve İsrail’e karşı savaşını daha büyük bir güçle sürdürmesine olanak tanıyacak bir geçici ateşkes kabul etme şansımız yok."

MISIR KAYNAĞI: HAMAS 5 YILLIK ATEŞKESİ KABUL ETTİ

Öte yandan, Mısırlı bir güvenlik kaynağına dayandırılan farklı haberlerde ise, geçtiğimiz cumartesi günü Halil El Hayya başkanlığındaki Hamas heyetinin Mısır'ın başkenti Kahire'de farklı bir tutum sergilediği aktarıldı. Bu haberlere göre Hamas heyeti, 5 yıllık bir ateşkes karşılığında tüm İsrailli esirleri serbest bırakmayı kabul ettiğini Mısırlı yetkililere iletti.

GAZZE'DE MEVCUT DURUM

Gazze Şeridi'nde şu anda 59 İsrailli esirin bulunduğu tahmin edilirken, bu esirlerden en az 35'inin hayatını kaybettiği düşünülüyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise bölgede 52 bin 314 kişinin hayatını kaybettiği ve 117 bin 792 kişinin yaralandığı bildiriliyor.