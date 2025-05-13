İsrail tüm gücüyle Gazze’ye girecek: Netanyahu açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
İsrail tüm gücüyle Gazze’ye girecek: Netanyahu açıkladı

İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze’yi işgal planı hakkında konuştu. Netanyahu "İsrail ordusu, önümüzdeki günlerde tüm gücüyle Gazze'ye girecek” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir süredir tartışılan ve geniş tepki çeken Gazze'nin tam kapsamlı işgal planı hakkında açıklamada bulundu.

Netanyahu, ablukanın devam edeceğini vurguladığı açıklamasında, "İsrail ordusu, önümüzdeki günlerde tüm gücüyle Gazze'ye girecek. Gazzelileri alacak ülkeleri bulmaya çalışıyoruz. Gazze'de savaşı durduracağımız bir durum yok." ifadelerine yer verdi.

KABİNE İŞGAL PLANINI ONAYLAMIŞTI

Geçtiğimiz hafta binlerce İsrailli yedek asker cepheye çağrılırken, İsrail kabinesi Gazze'ye yönelik işgalin genişletilmesini içeren planı onaylamıştı.

İsrailli bir yetkiliye göre, onaylanan genişletilmiş saldırı, tüm yerleşim bölgesinin ele geçirilmesiyle sonuçlanabilir.

Son Haberler
Engelli park yerlerine park edenlere 165 bin TL ceza
Engelli park yerlerine park edenlere 165 bin TL ceza
Osmaniye’de dehşet! Annesini dövüp, boğdu! 21 yaşında katil oldu...
Annesini dövüp, boğdu! 21 yaşında katil oldu...
Osmaniye’de uyuşturucu baskını! 13 kişi tutuklandı
Osmaniye’de uyuşturucu baskını! 13 kişi tutuklandı
Kumpir yedi, hayatını kaybetti! İşletme sahibi ile ilgili flaş gelişme
Kumpir yedi, hayatını kaybetti! İşletme sahibi ile ilgili flaş gelişme
Aydın'da yol çalışmasında bulunan tarihi mezar kapatıldı
Aydın'da yol çalışmasında bulunan tarihi mezar kapatıldı