İsrail, Türk aktivisti öldürdü. Gösteride açılan ateşle başından vuruldu…

İsrail’in işgaline karşı Batı Şeria’da düzenlenen gösteriye katılan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi protestoya müdahale eden İsrail güçleri tarafından vuruldu. Görü tanıkları, İsrail güçlerinin Nablus kentinde düzenlenen işgal karşıtı gösteriye gerçek mermi ile saldırdığını aktardı.

ABD vatandaşlığı da bulunan Türk aktivist bu sırada başından vurularak hastaneye kaldırıldı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle başından vurduğu Ayşenur Ezgi Eygi isimli bir Türk aktivist hayatını kaybetti.

AA muhabirine konuşan Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, başından vurularak hastaneye getirilen Eygi'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını söyledi.

1998 yılında Antalya'da doğan Ayşenur Ezgi Eygi Eygi, Filistinli çiftçileri koruma kampanyasının bir parçası olarak Uluslararası Dayanışma Hareketi'nde (ISM) gönüllü olarak görev alıyordu.