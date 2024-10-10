İsrail Türkiye’ye saldıracak mı? Belli oldu. Cumhurbaşkanı Herzog açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsrail Türkiye’ye saldıracak mı? Belli oldu. Cumhurbaşkanı Herzog açıkladı

Erdoğan'ın 'İsrail'in sıradaki hedefi Türkiye'dir' açıklamasına İsrail'den yanıt geldi. Cumhurbaşkanı Herzog "İsrail'in Türkiye'ye yönelik hiçbir zaman askeri bir planı olmadığını açıkça belirtmek istiyorum. Türk halkına saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis’in yeni yasama yılı açılış konuşmasında İsrail’in Lübnan’ın ardındaki hedefinin Türkiye ve Anadolu toprakları olduğunu açıklamıştı.

Erdoğan, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada “İsrail’in vadedilmiş topraklar hayali kapsamında Lübnan’dan sonraki hedefi açık söylüyorum Türkiye’dir” demişti.

Daha sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un da çağrısıyla Meclis İsrail’in olası saldırısı hakkında kapalı oturum yapıldı. CHP ise hükümetin vatandaşları oyaladığını düşünüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Meclis’te gerçekleştirilen kapalı oturuma katılmış oturum çıkışında bilmediğimiz bir şey söylenmedi demişti.

İSRAİL’DEN İSE ERDOĞAN’A YANIT GELDİ

İsrail tarafı ise yaşanan bu gelişmelerden sonra bir açıklama yaptı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog “İsrail'in Türkiye'ye yönelik hiçbir zaman askeri bir planı olmadığını açıkça belirtmek istiyorum. Aksine, Türk halkına büyük saygı duyuyoruz. Halklarımız arasında kurulmuş ilişkilerimiz, dostluğumuz var” dedi.

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