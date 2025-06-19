İsrail uçakları Tük hava sahasını ihlal etti mi? MSB açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsrail uçakları Tük hava sahasını ihlal etti mi? MSB açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, İsrail uçaklarının Türk hava sahasını ihlal ettiği yönünde çıkan iddialar konusunda açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu iddiayı yalanladı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan İsrail ve İran arasındaki çatışmalar ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada İsrail’in saldırılarının kınandığının altı çizildi.

Bakanlık kaynakları özellikle sınırdaki son durumla ve İsrail’in Türk hava sahasını ihlal ettiği yöndeki iddialar konusunda açıklama yaptı.

Bakanlık, İsrail’in İran’a saldırıların ilk gününde Türk hava sahasını ihlal ettiği yönünde çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığının altını çizerek “İsrail’in hava saldırılarının başlaması ile hava sahamızın ve sınırlarımızın korunması için gerekli önlemler artırılmıştır. İsrail jetlerinin hava sahamızı ihlal etme ihtimali üzerine alarm reaksiyon uçaklarımız havalanmış ve kendi sınırlarımız içerisinde alarm reaksiyon ve hava devriye görevleri icra etmeye başlamıştır” ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı ayrıca çatışmalar sonrası sınırdan kaçak geçişlerde bir artış olmadığı kaydedildi.

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