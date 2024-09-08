İsrail Ürdün arasındaki sınır kapıları kapatıldı

İsrail makamları tarafından geçilen son bilgilere göre Ürdün ile İsrail arasındaki karadan tüm sınır kapılarının kapatıldığı duyuruldu. Bölgeden aktarılan bilgilere göre Eriha kenti güzergahındaki yollar da İsrail askerleri tarafından kapatıldı.

İsrail radyosu 3 İsraillinin öldürüldüğü saldırı sonrasında saldırganla ilişkili olabilecek 2 şoför ve işçilerin gözaltına alındığını bununla beraber Ürdün İçişleri Bakanlığı’nın da konu hakkında inceleme başlattığını duyurdu.

İsrail ordusu, İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı üzerinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrailli sivilin öldüğünü, saldırganın ise etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Ürdün ile İsrail arasında Ürdün'den işgal altındaki Batı Şeria'ya açılan Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı, Kızıldeniz yakınındaki Vadi Araba (Yitzhak Rabin) Sınır Kapısı ve 48 toprakları olarak bilinen İsrail'e açılan Şeyh Hüseyin (Ürdün Nehri Kapısı) Sınır Kapısı isimli 3 kara sınır kapısı bulunuyor.