İsrail vahşetine sessiz kalmadı: Ebru Yaşar’dan İsrail’e sert tepki!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsrail vahşetine sessiz kalmadı: Ebru Yaşar’dan İsrail’e sert tepki!

İsrail vahşetine ve “Madleen” müdahalesine bir tepki de ünlü sanatçı Ebru Yaşar'dan geldi. Sosyal medya paylaşımıyla, Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine destek çıktı. Yaşar, "Acının ve bu insanlık dramının artık son bulması lazım, içimiz yanıyor" ifadelerini kullandı.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Madleen gemisi dünyanın gündemine oturdu. İsrail, gemide bulunan 2'si Türk 12 aktivisti gözaltına aldı.

Müdahalenin ardından gemiyle irtibat kesilirken, ilerleyen saatlerde Madleen gemisinin İsrail savaş gemileri eşliğinde İsrail'in Aşdod Limanı'na ulaştığı bildirildi.

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EBRU YAŞAR ZULME SESSİZ KALMADI

Yaşanan bu olaya sanat dünyası sessiz kalmadı. Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gazze'deki insanlık dramına karşı durdu.

Ebru Yaşar; "Gazze'ye yapılan insani yardımların nasıl engellendiğine bütün dünya şahit oldu. Vicdan durmaz, iyilik vazgeçmez, umut susmaz. Acının ve bu insanlık dramının artık son bulması lazım, içimiz yanıyor" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

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