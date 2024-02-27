İsrail ve Hizbullah arasında sınırda füze savaşı

Hizbullah Hareketi, füzelerin Cermek Dağı'nın tepesinde yer alan Meron Askeri Hava Kontrol Üssü'ne fırlatıldığını ve gözlem ekipmanları ile teçhizata zarar verdiğini savundu. İsrail ordusu ise bu konuda henüz açıklama yapmadı.

Çatışmalar Tırmandı

Sınır hattındaki çatışmalar, Hizbullah'ın 26 Şubat'ta İsrail'e ait bir insansız hava aracını düşürmesiyle yeniden tırmandı. İsrail'in misilleme hava saldırıları ve Hizbullah'ın füze saldırıları sonucunda 219 Hizbullah mensubu, 43 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi mensubu, 12 Hamas mensubu, 12 İslami Cihad mensubu, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.