İsrail ve İran 6 gündür füze yağdırıyor: İki ülkeden de alevler yükseldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsrail ve İran 6 gündür füze yağdırıyor: İki ülkeden de alevler yükseldi

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 6 gündür devam ediyor. Orta Doğu’yu savaşa sürükleyen gerginlikte iki ülke karşılıklı saldırılar gerçekleşti. İsrail’in Tel Aviv ve Kudüs kentlerinde yangın çıkarken İsrail ise İran'ın askeri tesislerini vurdu.

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 6 gündür devam ediyor. İsrail’in nükleer ve askeri tesisleri hedef aldığı saldırılara İran’dan sert karşılığın gelmesi ile birlikte Orta Doğu’da gerginlik yerini adeta savaşa bıraktı.

İsrail ve İran’ın karşılıklı saldırıları gece de devam etti. İsrail hava savunma sistemlerinin bu gece İran'dan atılan füzelere karşı koymada başarısız olması üzerine, birkaç füzenin İsrail'e düşmesi sonucu yangın çıktığı ve bir binada hasar meydana geldiği bildirildi.

İsrail ordu radyosunun haberinde, bazı haberlerde İran'a ait birkaç füzenin İsrail'e düştüğünün belirtildiği ifade edildi.

Ordu radyosu füzelerin düştüğü yerleri belirtmezken, İsrael Hayom gazetesi ilk belirlemelere göre en az iki füzenin Kudüs'e ve Tel Aviv yakınlarındaki Şaron bölgesine düştüğünü bildirdi.

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Kanal 12'nin haberinde ise İran'ın füze saldırıları sonucu İsrail'in orta kesimindeki bir binada hasar meydana geldiği, itfaiye ekiplerinin de yangın çıkan 20 araca müdahale ettiği aktarıldı.

Haberde, kuzey bölgesinde bir binanın üzerine füze parçaları düştüğü, açık alanlarda ise İran füzeleri veya parçalarının düşmesi sonucu çok sayıda yangın çıktığı kaydedildi.

İSRAİL İRAN’DA ASKERİ TESİSLERİ VURDU

İsrail ordusu, İran'a düzenlediği son saldırılarda bir santrifüj üretim tesisi ile birden fazla silah üretim alanını vurduğunu iddia etti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 50'den fazla savaş uçağının son birkaç saat içinde başkent Tahran bölgesinde bir dizi hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, bu saldırıların amacının "İran'ın nükleer silah geliştirme programını sekteye uğratma çabalarının bir parçası" olduğu ve "Tahran'daki bir sentrifüj üretim tesisinin hedef alındığı" ifade edildi.

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İsrail ordusu, saldırılar sırasında pek çok silah üretim tesisinin vurulduğunu, bunların arasında karadan karaya füzelerin oluşturulmasında kullanulan ham madde ve parçaların üretimi için kullanılan tesislerin de olduğu ileri sürüldü.

ABD İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİNİ 20 HAZİRAN'A KADAR KAPATTI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'teki İsrail Büyükelçiliği'nin bugünden cumaya kadar kapalı olacağını duyurdu.

İngiltere de Orta Doğu'daki önlemlerini artırdığını duyurdu. Bölgeye ilave Kraliyet Hava Kuvvetleri jetleri gönderildiği açıklandı.

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HAMANEY’DEN İSRAİL İLE MÜZAKERE YANITI

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini ve onlarla asla pazarlık yapmayacaklarını vurguladı.

Hamaney’in sosyal meyda hesabından Arapça paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Terörist siyonist rejimle kararlılıkla mücadele edilmelidir. Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız." ifadeleri yer aldı.

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