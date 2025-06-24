İsrail ve İran arasında ateşkes! Açıklamayı Trump yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, "Herkesi tebrik ederim, İsrail ile İran arasında tam ve kapsamlı bir ateşkes konusunda anlaşmaya varıldı" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail ve İran arasında tam ve eksiksiz bir ateşkes olacağı konusunda tam bir anlaşmaya varıldığını" bildirdi. Trump, İran'ın ateşkesi başlatacağını ve 12. saatte İsrail'in de ateşkes başlatacağını bildirdi. Trump, 24. saatte "12 gün savaşının" resmi olarak sona ermesinin dünya tarafından "selamlanacağını" bildirdi.

İSRAİL: SON SALDIRI TAMAMLANDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’a yönelik son hava saldırılarının tamamlandığı belirtilerek, bu kapsamda Batı İran’daki füzelerin ve füze rampalarının depolandığı yeraltı altyapılarının vurulduğu bildirildi.

İsrail ordusu, İran’a yönelik son hava saldırılarının tamamlandığını duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, bu kapsamda Batı İran’daki füzelerin ve füze rampalarının depolandığı yeraltı altyapılarının hedef alındığı belirtilerek, "İsrail savaş uçakları geçtiğimiz saatlerde Askerî İstihbarat Birimi’nin (AMAN) hassas yönlendirmesiyle Batı İran’a yönelik gerçekleştirilen bir dizi hava saldırısını tamamladı. Saldırılarda, Devrim Muhafızları tarafından füze ve füze rampalarının depolanması amacıyla kullanılan yeraltı askeri altyapıları hedef alındı" denildi. Ayrıca İsrail’e ait hava araçlarını hedef almak için konuşlandırılan bir füze rampasının da imha edildiği aktarıldı.