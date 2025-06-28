İsrail ve Suriye arasında barış anlaşması iddiası! Golan Tepeleri İsrail’de Kalacak

i24'ün "konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa" dayandığı habere göre, İsrail ve Suriye'nin 2025 yılı bitmeden bir barış anlaşması imzalaması bekleniyor.

Haber kanalına göre söz konusu anlaşma uyarınca İsrail'in 8 Aralık 2024'te Hermon Dağı zirvesi de dahil olmak üzere tampon bölgeyi işgal ettikten sonra ele geçirdiği tüm Suriye topraklarından kademeli olarak çekilecek.

i24, "Bu tarihi anlaşma iki ülke arasındaki ilişkileri tamamen normalleştirecek ve Golan Tepeleri'nin barış bahçesi olacağını gösterecek" ifadelerini kullandı.

Normalde Suriye toprağı kabul edilen Golan Tepelerinin tamamının İsrail'de kalacağı izlenimini oluşturdu.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

İsrail Dışişleri Bakanı Giden Sa'ar'ın açıklaması da bu haberi destekledi. Sa'ar, "Golan Tepeleri'nin bizde kalması koşuluyla Suriye ile bir barış anlaşması imzalama ya da normalleşme fırsatı doğarsa, bu İsrail'in geleceği için olumlu olacaktır" dedi.

Böyle bir barış anlaşması, Suriye geçici lider Ahmet el Şaraa'nın İbrahim Anlaşmalarına katılmasını da sağlayabilir. Böyle bir durumda Suriye, ABD ve İsrail tarafından da fonlanması gündemde.

Bu son haberler, Tel Aviv'deki billboarda asılan afişleri de hatırlattı. 'Yeni bir Orta Doğu düzeni için zaman geldi' yazılı afişte Trump, Netanyahu ve Suudi Prensi Muhammed bin Selman ile aynı karede Şaraa da boy gösteriyordu.

GOLAN TEPELERİ KİME AİT?

Golan Tepeler, aslen Suriye'ye ait olan ancak 1967'de patlak veren 6 Gün Savaşı esnasında İsrail ordusu tarafından yarısı ele geçirilen, Suriye'nin en güneyinde kalan bir bölge.

Golan Tepeleri'nin yarısı, 1981 yılında İsrail tarafından tek taraflı bir şekilde ilhak edidi. Ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1981'de aldığı 497 sayılı karar ile İsrail'in ilhakının hukuki geçerliliği olmadığını belirtildi.

Golan Tepeleri, geçtiğimiz Şubat HTŞ'ye bağlı militanların Esad Rejimini devirmesiyle eşzamanlı olarak İsrail tarafından tamamıyla ele geçirildi. İsrail, buraya bir "güvenli tampon bölge" kurdu ve Suriye'ye yoğun bir hava bombadırmanı başlattı.

Suriye, hala Golan Tepeleri'nin resmi sahibi. Ancak İsrail fiilen bu bölgeyi ve Suriye'nin güneyindeki geniş bir araziyi ele geçirmiş durumda.