İsrail ve Suriye ateşkeste anlaştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İsrail ve Suriye ateşkeste anlaştı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara'nın, Türkiye, Ürdün ve komşularının da kabul ettiği bir ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu.

ABD Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Netanyahu ile Ahmet el-Şara'nın Türkiye, Ürdün ve komşularının da kabul ettiği bir ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu.

ABD'nin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Suriye Devlet Başkanı Ahmet el-Şara'nın Türkiye, Ürdün ve diğer komşu ülkelerinde kabul ettiği bir ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu. Barrack sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çığır açıcı bir gelişme; ABD'nin desteklediği İsrail Başbakanı Netanyahu ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara Türkiye, Ürdün ve komşularının da kabul ettiği bir ateşkes konusunda anlaştı. Dürzileri, Bedevileri ve Sünnileri silahlarını bırakmaya ve diğer azınlıklarla birlikte komşularıyla barış ve refah içinde yeni ve birleşik bir Suriye kimliği inşa etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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