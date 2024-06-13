İsrail yangın çıkarmak için ok ve mancınıkla saldırdı

İsrail ve Lübnan sınırındaki gerilim artarak devam ederken, İsrail askerleri, Orta Çağ’dan kalma taktiklere başvurarak Lübnan topraklarına saldırdı. İsrail askerleri, Lübnan topraklarında yangın çıkarmak için ok ve mancınık kullandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), askerlerin kullandığı Orta Çağ taktikleri hakkında açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, bunun yerel bir girişim olduğunu ve yaygın olarak kullanılan bir araç olmadığını söyledi.

"HİZBULLAH TARAFINDAN SİPER OLARAK KULLANILMASIN DİYE BU TAKTİK UYGULANIYOR"

Kuzey sınırı boyunca uzanan arazinin kayalar, çalılıklar ve yoğun bitki örtüsüyle dolu olması sebebiyle İsrail askerlerine, önemli zorluklar teşkil ettiği ve yangın çıkararak bu arazinin Hizbullah tarafından siper olarak kullanılmasını engellemek için bu taktiklerin kullanıldığı ifade edildi.

Paylaşılan görüntülerde, yanan bir topun mancınıkla, bir İsrail askerinin ise yanan oku Lübnan topraklarına fırlattığı görülüyor.