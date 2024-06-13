İsrail yangın çıkarmak için ok ve mancınıkla saldırdı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İsrail yangın çıkarmak için ok ve mancınıkla saldırdı

İsrail askerleri, Orta Çağ’dan kalma taktiklerle Lübnan topraklarında yangın çıkarmak için ok ve mancınıkla saldırı gerçekleştirdi.

İsrail ve Lübnan sınırındaki gerilim artarak devam ederken, İsrail askerleri, Orta Çağ’dan kalma taktiklere başvurarak Lübnan topraklarına saldırdı. İsrail askerleri, Lübnan topraklarında yangın çıkarmak için ok ve mancınık kullandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), askerlerin kullandığı Orta Çağ taktikleri hakkında açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, bunun yerel bir girişim olduğunu ve yaygın olarak kullanılan bir araç olmadığını söyledi.

foto1.jpg

"HİZBULLAH TARAFINDAN SİPER OLARAK KULLANILMASIN DİYE BU TAKTİK UYGULANIYOR"

Kuzey sınırı boyunca uzanan arazinin kayalar, çalılıklar ve yoğun bitki örtüsüyle dolu olması sebebiyle İsrail askerlerine, önemli zorluklar teşkil ettiği ve yangın çıkararak bu arazinin Hizbullah tarafından siper olarak kullanılmasını engellemek için bu taktiklerin kullanıldığı ifade edildi.

Paylaşılan görüntülerde, yanan bir topun mancınıkla, bir İsrail askerinin ise yanan oku Lübnan topraklarına fırlattığı görülüyor.

foto2.jpg

İlgili Haberler
İsrail ordusu Cenin’e baskın düzenledi
İsrail mancınıkla alev topu fırlatmaya başladı
İsrail Refah'ta bir eve saldırı düzenledi: 8 Filistinli öldü
İsrail Refah'ta bir eve saldırı düzenledi: 8 Filistinli öldü
Karbon vergisi ve büyük İsrail!
Karbon vergisi ve büyük İsrail!
Son Haberler
Ne altın ne dolar ne de konut. Piyasaları uçuracak yatırım aracı belli oldu Ekonomi
Ne altın ne dolar ne de konut. Piyasaları uçuracak yatırım aracı belli oldu
Kredi kartı borcunu ATM'den yatırmak istedi. Parası çalındı Gündem
Kredi kartı borcunu ATM'den yatırmak istedi. Parası çalındı
Fransa'da büyük kriz çıktı Spor
Fransa'da büyük kriz çıktı
Mourinho Galatasaray'ı karıştırdı Spor
Mourinho Galatasaray'ı karıştırdı
Ambulansın çarptığı kadın ağır yaralandı Yerel Haberler
Ambulansın çarptığı kadın ağır yaralandı
Elbistan'da gölette kaybolan gencin cansız bedeni bulundu Yerel Haberler
Elbistan'da gölette kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Bayram öncesi evlat acısı yaşadılar Gündem
Bayram öncesi evlat acısı yaşadılar