İsrail yardım bekleyenleri vurmaya devam ediyor (4 Temmuz 2025)

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 15’i yardım bekleyenlerden olmak üzere 37 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu yardım bekleyenleri, yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırları, bir okulu ve sivillere ait yerleşim yerlerini hedef aldı.

15 ÖLÜ, 90 YARALI

İsrail ordusu nunHan Yunus’un doğusundaki Tahliye Meydanı çevresinde yardım bekleyenlere yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 90 kişi yaralandı.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi’nde Deyri ailesine ait bir evin bombalanması sonucu da 3 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’nda Çelebi ailesine ait bir eve düzenlenen saldırıda ise 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırılar, özellikle Gazze’nin güneyinde yoğunlaştı. Han Yunus’un batısındaki Mevasi bölgesinde, Tayba kuleleri yakınlarında yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir çadıra düzenlenen hava saldırısında çoğu kadın ve çocuk, 8 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus sahilinde iki çadıra düzenlenen saldırılarda 4 kişi öldü, çoğu kadın ve çocuk çok sayıda kişi yaralandı.

İngiliz Sahra Hastanesi yakınlarında yardım bekleyenlerin kaldığı bir başka çadırı hedef alan saldırıda ise 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti.