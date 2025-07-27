İsrail, yardım gemisi Hanzala'yı bastı!

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kırarak bölgeye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait Hanzala gemisini alıkoydu.

İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacıyla İtalya’dan 21 aktivistle 20 Temmuz’da yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Hanzala gemisine İsrail askerleri tarafından baskın düzenlendi.

Hanzala gemisi yolcularından Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emma Fourreau, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail ordusu burada. Yakında görüşürüz. Soykırıma son verin." diyerek gemiye İsrail ordusunun müdahalesinin başladığını duyurmuştu.

Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) Hanzala gemisinin takibi için başlattığı YouTube canlı yayınında, İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görülmüştü.

Özgürlük Filosu Koalisyonu Whatsapp kanalından yapılan açıklamada ise gemiye uluslararası sularda müdahale edildiği ve İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtilmişti.

HANZALA GEMİSİ

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle açlıktan ölümler gerçekleşmeye başladığı Gazze'ye yardım götürmek için 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 21 aktivistin bulunduğu bilgisi verilmişti.