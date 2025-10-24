İsrail ordusunun, Kasım 2024’te Hizbullah ile sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Bekaa bölgesinde bazı noktalara hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi. Lübnan basınında yer alan haberlere göre, saldırılar özellikle Bekaa'nın kırsal alanlarında yoğunlaştı.

Saldırıya ilişkin Lübnan makamlarından henüz resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medyada paylaşılan videolarda saldırı sonrası Bekaa'nın birçok noktasından yükselen dumanlar dikkat çekti. İsrail ordusu ise yaptığı yazılı açıklamada, hava operasyonlarının "Hizbullah’ın eğitim kampı ve hassas füze üretim tesisi altyapısı" gibi kritik hedeflere yönelik olduğunu doğruladı.

2 CAN KAYBI

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Bekaa bölgesine bağlı Baalbek bölgesindeki saldırılarda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR

İsrail ile Hizbullah arasında Kasım 2024’te sağlanan ateşkes, Ekim 2023’te başlayan ve Eylül 2024’te geniş çaplı savaşa dönüşen çatışmaların ardından imzalanmıştı. Bu savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı. Ancak, İsrail’in ateşkesi 4 bin 500’den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerin yüzlerce sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı belirtiliyor.

BÖLGEDEKİ GERGİNLİK DEVAM EDİYOR

Ateşkesin sağlanmasına rağmen İsrail, savaş sırasında ele geçirdiği 5 Lübnan tepesini halen işgal altında tutmaya devam ediyor. Ayrıca, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki askeri varlığını da sürdürüyor.