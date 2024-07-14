İsrail yine bir okulu vurdu. 14 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
İsrail yine bir okulu vurdu. 14 ölü

İsrail ordusu tarafından Nuseyrat'ta bulunan BM'ye ait bir okul vuruldu. Sivillerin sığındığı okulda 14 kişi yaşamını yitirirken 70 kişi de yaralandı.

İsrail Gazze Şeridi’nde kanlı katliamlarına devam ediyor. Bölgede bir yandan ateşkes müzakereleri sürerken, bir taraftan da sivilleri katleden İsrail güçleri, sivillerin sığındıkları yerlere saldırmaya devam ediyor. Güneydeki Han Yunus kentinde dün düzenlenen ve 90 sivilin ölümüne neden olan İsrail saldırısının ardından bugün yine siviller katledildi. İsrail güçleri, Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nde bir kez daha Birleşmiş Milletler’e (BM) ait bir okulu hedef aldı. Bombardımandan kaçan yüzlerce yerinden edilmiş sivilin sığındığı okula düzenlenen saldırıda 14 Filistinli hayatını kaybederken, 70 Filistinli de yaralandı.

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