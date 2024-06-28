İsrail yine çadırları vurdu

Kaynak: AA
İsrail yine çadırları vurdu

İsrail Refah'ta Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Refah'ın batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilere ait çadırları hedef aldı. Sağlık kaynaklarından gelen bilgilere göre, El-Mevasi'ye düzenlenen saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti, 40'tan fazla Filistinli ise yaralandı.

Saldırıların devam ettiği ve İsrail ordusunun bölge etrafında toprak barikatları inşa ettiği bildirildi. El-Mevasi bölgesi, İsrail'in daha önce göçe zorladığı Filistinlilerin yerleşimden çekilmelerini istediği "güvenli bölgeler" arasında bulunuyordu.

Refah'ın batısında konumlanan El-Mevasi, yerleşim alanı olmayan geniş arazilere sahip bir bölge. Altyapı eksiklikleri nedeniyle kanalizasyon, elektrik, iletişim ve internet hizmetlerinden yoksun olan bölgede, yerinden edilmiş Filistinliler zorlu koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor. Evlerini terk edip bu bölgeye sığınan insanlar, su, gıda, temizlik ve sağlık hizmetlerinde büyük sıkıntılar yaşıyor.

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