İsrail yine Gazze’de BM okulunu vurdu

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) ait Ebu Hüseyin Okulu'na düzenlediği saldırıda çoğu çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarına her gün bir yenisini daha ekliyor. İsrail güçleri tüm dünyanın gözü önünde bölgedeki sivilleri katletmeye devam ederken, insanlık vicdanının ve uluslararası hukukun bütün kırmızı çizgilerini de aşıyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hüseyin Okulu'na düzenlediği saldırıda çoğu çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı ise Kamal Adwan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.