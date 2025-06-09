İsrail yine Gazze'yi hedef aldı! 19 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü soykırımı kapsamında düzenlediği son saldırılarda 19 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan İsrail ve ABD'nin güdümündeki bir yardım dağıtım merkezi yakınında açlıkla mücadele eden Filistinlilere ateş açması sonucu 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun yine Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda bulunan Abasan el-Kebira'ya düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Avde Hastanesinden yapılan açıklamada ise ordunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinli sivillerin toplandığı bir bölgeye düzenlediği saldırıda da 3 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı.

Hastaneden yapılan açıklamada ise Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan ve "Netzarim Koridoru" olarak anılan bölgede ise bir yardım dağıtım noktası çevresinde yardım almak için bekleyenlerin üzerine açılan ateş sonucu yaralanan 31 kişinin hastaneye ulaştırıldığı belirtildi.

Gazze kentinin Et-Tuffah ve Eş-Şucaiyye mahallelerine düzenlenen saldırılarda 4 Filistinli, Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bölgeye düzenlenen hava saldırısında ise 3 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'Yİ KALICI İŞGAL İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 603 Filistinli hayatını kaybetti, 14 bin 186 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise en az 54 bin 880 kişi yaşamını yitirdi, 126 bin 227 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.