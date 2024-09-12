İsrail yine okula saldırdı: 6 ölü

Kaynak: AA
İsrail yine okula saldırdı: 6 ölü

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in UNRWA okuluna saldırısında 6 personelin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda BM'ye ait bir okula düzenlediği saldırıda 6 BM personelinin öldüğünü açıkladı. Guterres, X (eski Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, saldırının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, okulun sığınak olarak kullanıldığını ve yaklaşık 12 bin kişinin bulunduğunu belirtti.

Guterres, bu tür saldırıların uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlalleri olduğunu ve derhal son bulması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, saldırıda 18 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğunu, 18 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

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