İsrail yine sivilleri hedef aldı: En az 12 ölü, çok sayıda yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İsrail yine sivilleri hedef aldı: En az 12 ölü, çok sayıda yaralı

İsrail Gazze’de yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı. En az 12 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze'nin batısındaki Shati Mülteci Kampı'nda bulunan yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Shuhaibar Okulu'na düzenlediği hava saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 12 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise yaralandı. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından okulda büyük bir panik yaşandığı ve amatör kameralara yansıyan görüntülerde vahşet anlarının ortaya çıktığı ifade edildi.

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Saldırının, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden askeri operasyonları kapsamında gerçekleştiği belirtiliyor. Şu ana kadar Gazze'deki sivillere yönelik saldırılar, bölgedeki insani krizin daha da derinleşmesine yol açtı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 469’a ulaşmışken, yaralı sayısının ise 102 bin 561 olduğu bildirildi. Bölgede yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar, büyük bir insani felakete dönüşmüş durumda.

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