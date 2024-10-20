İsrail yine sivilleri vurdu: Çoğu çocuk 73 kişi öldü

Diğer yandan İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucu 13 Filistinli daha yaşamını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail savaş uçaklarının Beyt Lahiya'da yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılara dair yazılı bir açıklama yaptı. Saldırıda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere en az 73 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, birçok kişinin de yaralandığı ve kaybolduğu belirtildi.

Açıklamada, bu katliamın Gazze'nin kuzeyindeki sağlık sisteminin çökertilmesiyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğine dikkat çekildi. İsrail ordusunun sağlık çalışanlarına hastaneleri derhal tahliye etmelerini istediği, hastanelere yakıt girişini engellediği ve bölgedeki iletişim ile internet hizmetlerini kestiği ifade edildi. Bu durumun derin bir insani krize yol açtığı vurgulandı.

Ayrıca, kadın ve çocuklara yönelik etnik temizliğin kınandığı açıklamada, uluslararası topluma bu suçların kınanması için çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı ve Meşru Beyt Lahiya başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki soykırımdan İsrail, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve bu suçlara ortak olan diğer ülkelerin sorumlu olduğunun altı çizildi.