İsrail yine yardım bekleyen kadın ve çocukları öldürdü: Çocukların gözyaşları her şeyi anlatıyor…

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda, aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu, çoğu kadın ve çocuk, 28 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri, Gazze'nin farklı bölgelerinde Filistinlilere ait evleri, çadırları ve çocuklar için ek gıda dağıtım noktasında bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

İsrail ordusu, insansız hava aracıyla (İHA) Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde sağlık noktası yakınında takviye gıda dağıtımı için bekleyen Filistinlileri vurdu. Saldırıda çoğu çocuk ve kadın 13 Filistinli hayatını kaybetti.

Bureyc Mülteci Kampı'nda ise Filistinlilere ait evin hedef alındığı saldırıda aile fertlerinden 4 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillerin toplandığı alan ile bir evin hedef alındığı iki saldırıda 2 Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı.

GAZZE ŞERİDİ'NİN GÜNEYİNE DÜZENLENEN SALDIRILAR

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Mevasi bölgesinde Filistinlilerin kaldığı çadırların hedef alındığı saldırıda ikisi çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Han Yunus'daki Batı Muasker'de Filistinlilere ait bir evin hedef alındığı saldırıda 1 anne ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi, en az 20 kişi yaralandı.

İsrail askerleri "sürgün duyurusu" yaptıktan sonra Han Yunus ve Gazze kentinin doğusunda çok sayıda evi yıktı. Bu yıkımla eş zamanlı olarak gece saatleri boyunca topçu atışları ve bombalı saldırılar devam etti.

İsrail askeri araçları sabah saatlerinde de Han Yunus'un güneybatısındaki Meslah bölgesine doğru yoğun mermi ve göz yaşartıcı gaz atarak ilerledi.

Askeri araçların ilerlediği bölgelerde zorla yerinden edilen Filistinlilerden yaralananlar ve atılan gazdan etkilenenler oldu.

Yüzlerce aile kuzeybatı bölgeleri ile Mevasi'nin iç kısımlarına doğru yeniden yerinden edildi.

24 SAATTE 180 SALDIRI DÜZENLENDİ

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten beri çoğunluğu kadın ve çocuk 57 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail, son 24 saatte bölgeye 180 hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıların Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) ve iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak) yönlendirmesiyle düzenlendiği öne sürüldü.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 180 hava saldırısı düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, eş zamanlı olarak karadan da saldırılara destek verildiği, bubi tuzaklı binalar, silah depoları, tanksavar rampaları ve tünellerin hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 162. Tümen'in saldırılarına devam ettiği, 401. Tugay'ın da bazı tüneller tespit ederek havaya uçurduğu iddia edildi.