İsrail yine yardım çalışanlarına saldırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İsrail yine yardım çalışanlarına saldırdı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinde, İngiltere merkezli Al-Khair Vakfı'nın yardım dağıtım noktasına düzenlediği saldırı sonucunda 4 yardım çalışanı hayatını kaybetti.

7 Ekim tarihinden bu yana süregelen çatışmalarda birçok kez yardım çalışanlarını hedef alan İsrail, Gazze'deki insani yardımların dağıtımını engellemeye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son olayda Han Yunus'taki Al-Khair Vakfı'nın çalışanlarına yapılan saldırıda, 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Nisan ayında da Gazze Şeridi'nin Deir el-Balah kentinde "World Central Kitchen (WCK)" adlı insani yardım kuruluşuna ait araçları hedef almış, o saldırıda 7 yardım görevlisi hayatını kaybetmişti.

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