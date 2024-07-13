İsrail yine yardım çalışanlarına saldırdı

7 Ekim tarihinden bu yana süregelen çatışmalarda birçok kez yardım çalışanlarını hedef alan İsrail, Gazze'deki insani yardımların dağıtımını engellemeye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son olayda Han Yunus'taki Al-Khair Vakfı'nın çalışanlarına yapılan saldırıda, 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Nisan ayında da Gazze Şeridi'nin Deir el-Balah kentinde "World Central Kitchen (WCK)" adlı insani yardım kuruluşuna ait araçları hedef almış, o saldırıda 7 yardım görevlisi hayatını kaybetmişti.