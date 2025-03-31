İsrail yolsuzluk skandalıyla çalkalanıyor!

Netanyahu'nun iki üst düzey danışmanı, Katar'a bilgi sızdırdıkları suçlamasıyla tutuklandı.

Ülkedeki bir başka tartışma ise İç İstihbarat Başkanı’nın yüksek mahkemenin itirazına rağmen görevden alınması oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun üst düzey iki danışmanı Eli Feldstein ve Yonatan Uriç, "Katargate" soruşturması kapsamında tutuklandı.

Üst düzey danışmanlara, Katar'a bilgi sızdırma ve karşılığında da Katar'dan para alma gerekçesiyle haklarında soruşturma açılmıştı. Hatta öyle ki, bilgi sızdırmaktan öteye de giderek, gizli askeri dokümanları da Katar yönetimiyle paylaşmışlardı. Şimdi ise söz konusu danışmanlar tutuklanmış durumda.

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Netanyahu'nun görevden almak istediği Başsavcı Gali Baharav-Miara da iki danışmanın tutuklanması üzerine Netanyahu'nun soruşturma kapsamında ifade vermesi için karakola çağrılması talimatını verdi. Netanyahu'nun ifadesinin şimdilik şüpheli olarak değil, olaya vâkıf biri olarak verileceği belirtildi.

Öte yandan ülke gündemini sarsan bir diğer gelişme ise Başbakan Netanyahu'nun İsrail İç İstihbarat Birimi Şin-Bet'in Başkanı Ronen Bar'ı, yüksek mahkemenin kararına rağmen görevden alması. Hatta öyle ki Netanyahu, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Eli Şarvit'i Şin-Bet'in başkanı olarak atayacağını duyurdu.

Netanyahu'nun hedefindeki Şin-Bet Başkanı resmen görevinden alınmış değil. Ancak Başbakan Netanyahu'ya adaylarla görüşme izninin verildiği; Netanyahu'nun da bu kapsamda 7 adayla görüştüğü ve Şarvit'in uygun bir isim olabileceği belirtildi.