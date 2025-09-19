İsrail zulmü devam ediyor! Sekiz Filistinli daha öldü (19 Eylül 2025)

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarında ikisi çocuk, 8 Filistinli hayatını kaybetti. Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Gazze’nin kuzey ve güneyi ile orta kesimlerinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırları ve çeşitli sivil toplanma alanlarını hedef aldı.

Gazze’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde, Azzayiza Caddesi’nde sivillerin toplandığı bir alana düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı’nda da Ebu Sarrar Kavşağı yakınlarında da sivil bir grubun hedef alınması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki İsrail bombardımanında da 4 kişi öldü.

Güneyde, Han Yunus’un batısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir çadırı hedef alan İsrail saldırısında 2 kardeş yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Gazze kentinde Şati Mülteci Kampı’nda, Tevhid Camisi yakınında bir çadırın bombalanması sonucu çok sayıda kişi yaralanırken, Susi Kavşağı çevresine düzenlenen topçu saldırısında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki Muhaberat bölgesi ile güneydeki Tel el-Hava Mahallesi’nde bazı binalar ve tesisler bomba yüklü insansız araçlarla imha edildi.

Sağlık kaynakları, Refah kentindeki Şakuş bölgesinde yardım bekleyen Filistinlilere ateş açılması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.