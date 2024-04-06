İsrail’de 100 bin kişi Netanyahu ve hükümetini istifaya çağırdı

Kaynak: İHA
İsrail’de 100 bin kişi Netanyahu ve hükümetini istifaya çağırdı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendisine şaka yapan arkadaşı Emircan Ş.'yi (21) çıkan kavgada bıçaklayarak ağır yaralan Süleyman D. (20), sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

İsrail'in dört bir yanında hükümet aleyhinde devam eden protestolar kapsamında, Başkent Tel Aviv'de yaklaşık 100 bin kişi bir araya gelerek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki politikasını protesto etti. Kalabalık, erken seçim çağrısında bulunurken, esir anlaşmasının kabul edilmesini talep etti.

İsrailli göstericiler, İsrail bayrakları ve hükümet aleyhinde sloganların yer aldığı pankartlar taşıyarak Netanyahu hükümetini istifaya çağıran sloganlar attı. Göstericilerin polisle yaşadığı arbedede ise sağlık görevlileri tarafından yere düşen 2 kadına müdahale edilirken, bir gösterici de gözaltına alındı. Protestocuların farklı noktalarda ateş yaktığı bildirildi.

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