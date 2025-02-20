İsrail'de 5 otobüse zaman ayarlı patlayıcı düzenek yerleştirildiği belirlendi

Kaynak: İHA
İsrail'de 5 otobüse zaman ayarlı patlayıcı düzenek yerleştirildiği belirlendi

İsrail’in Bat Yam kentinde park halindeki yolcu otobüslerinde meydana gelen patlamaların ardından yapılan incelemede, 5 otobüse zaman ayarlı patlayıcı düzenek yerleştirildiği tespit edildi.

Patlamalar sonrası soruşturma devam ederken, güvenlik kaynakları, ilk 2 otobüste birkaç dakika arayla patlama olduğunu, yaklaşık 15 dakika sonra ise 3'üncü otobüste bir patlama daha meydana geldiğini bildirdi.

PATLAYICILARIN BİR KISMI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Güvenlik yetkilileri, 2 otobüste bulunan patlayıcı düzeneğin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, olayın "stratejik bir terör saldırısı" olduğu ifade edildi.

ULAŞIM SİSTEMİNE KONTROL TALİMATI

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, patlamaların ardından Toplu Taşıma İdaresi Başkanı'na, "tüm otobüslerin, trenlerin ve hafif raylı trenlerin durdurulup kontrol edilmesi ve Shin Bet ile polisin talimatları doğrultusunda hareket edilmesi" talimatı verdi.

ÖLÜ VE YARALI BİLDİRİLMEDİ

Patlamalar sonucu şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

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